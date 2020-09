ILMAPROGNOOS | Esimese taseme hoiatus: Eestit räsivad nädala lõpus tormised tuuleiilid 

Tormihoiatus Foto: Riiklik Ilmateenistus

Reede ööks madalrõhkkond kaugeneb ja viib saju kaasa. Taevas selgineb. Loodetuul nõrgeneb, vaid Soome lahe ääres on enne keskööd puhanguid kuni 18, Virumaa rannikul kuni 22 m/s. Päeval tulevad sajuhood on üürikesed. Läänekaare tuul on sisemaal mõõdukas, rannikul on puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel 6-11 kraadini, rannikul on kuni 14, päevasooja 13-16 kraadi.



Laupäeva öösel on nii selget taevast kui pilvi, aga suuremat sadu ei tule. Edelatuul tõuseb samas tugevamaks. Päev toob meile pilvi lisaks, aga vihmahooge on vaid laiguti. Lõuna- ja edelatuule puhanguid on kuni 15 m/s, vastu Läänemerd enam. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 5-6 kraadini, rannikul on kuni 14, päevasooja 14-18 kraadi.



Pühapäeval liigub madalrõhkkond üle Soome Karjala poole ja ööks toob selle lohk meile vihmapilved ning tõstab edelatuule väga tugevaks. Päevaks pilved hõrenevad ja sajuhooge on hõredalt ja harva. Edela- ja läänetuule iilid võivad tormised olla. Öine miinimum jääb pilvise taeva all 10 kraadi ümbrusse, päevasooja 14-17 kraadi.