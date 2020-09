VIDEO | Valitsus pidas Sagadi mõisas turboistungi ja jätkab eelarvevaidlusi 

Muuhulgas kinnitas valitsus täna kommertslennukitele täisteenust pakkuva hooldusttevõtte Magnetic MRO käibekapitalilaenu põhitingimused. Laenu suurus on 10 miljonit eurot, tähtaeg kuus aastat ja laen tuleb tagastada pärast 12kuulist maksepuhkust 60kuulise maksegraafiku alusel. Intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas. Lepingutasu moodustab 0,2 protsenti laenulimiidi summast. Laenulimiit on lubatud kasutusse võtta osade kaupa, iga osa minimaalne suurus on vähemalt 2 miljonit ja maksimaalne suurus 10 miljonit eurot.