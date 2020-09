JUMALA KARISTUS? Koroonaviirusega nakatus 91aastane Ukraina patriarh, kes süüdistas pandeemias homoabielusid 

Ukraina õigeusu kirik teatas 4. septembril, et nende aupatriarh Filareti Covid-19 test oli positiivne. Teadaolevalt on 91aastase vaimuliku seisund stabiilne ja tema ravi jätkub. Teisipäeval teatas kirik, et patriarh Filaret on väga tänulik kõigile, kes näitavad üles toetust ja armastust tema tervise eest palvetades.

Ukraina LGBTQ+ rühmitus Insight kaebas vaimuliku pärast eelmainitud kommentaari kohtusse, öeldes, et tema sõnad võivad õhutada vihkamist ja diskrimineerimist. Kohtuasjas nõuti Filaretilt vabandust ja oma sõnade tagasivõtmist. „Meie eesmärk on näidata inimestele, et kirikujuhtide selliste avalduste jaoks pole Ukrainas enam kohta,“ sõnas organisatsiooni juht Olena Ševtšenko aprillis. Õigeusu kirik andis süüdistustele aga karmi vastuse: „Kiriku peana ja inimesena on patriarhil vabadus väljendada oma moraalsusel põhinevaid vaateid“.