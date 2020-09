Koroona tapab turismi: tuhanded töö kaotavad inimesed peavad ise hakkama saama 

Ministeeriumite soovitus kuidagi ise hakkama saada on koondamisohus töötajate haavale justkui soola pealeraputamine, ent just seda asjatundjad soovitavadki – kõik Maalehega vestelnud majandusanalüütikud ütlesid nagu ühest suust, et kui senises ametis enam jätkata ei saa, tuleks inimestel leida uus töö muus ametis, sest kokkuvõttes on see kogu riigi majandusele kahjulik, kui üks osa töötajaskonnast toetub pikka aega vaid riigilt saadavale abile.