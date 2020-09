Elektrijaama kaheksa vigastatuga tuhaõnnetuse põhjustaja jäi kohtus süüdi 

Prokuratuur süüdistab projektijuht Dmitrit töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises ja inimeste ohtu seadmises. 2015. aasta algul juhtus Auvere elektrijaama ehitusel tuhaärastussüsteemis õnnetus, milles sai viga kaheksa inimest, kui siseruumi paiskus suur kogus tuhka. Hoone läheduses olnud tõstukijuht kuulis, kuidas hätta sattunud töölised vastu seina tagusid. Ta sõitis ukse juurde, tõstis selle masina abil üles ja hakkas surmasuus töötajaid välja aitama. Kohe jõudis appi veel üks mööduja. Üles tõstetud ukse alt valgus välja nõnda palju tuhka, et see kattis paksult läveesise. Õnnetuses said kannatada tööülesandeid täitnud Eesti Energia Tehnoloogiatööstus ASi, Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASi ja teiste alltöövõtjate töötajad.