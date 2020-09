Maris Jesse: töötame selle kallal, et Balti mull ei lõhkeks 

Kas Eesti on nõus tõstma nakatumiskordajat 50, mida soovitab Euroopa Komisjon? "Ma ei saa vabariigi valitsuse nimel öelda, kui seda pole arutatud. Ettepanek, mille komisjon esitas, on natukene värvirikkam ja nüansseeritum," ning lisas, et lisaks nakatumiskordajale tuleb vaadata testide arvu ning positiivsete testide osakaalu.

"Vaadates ja kuulates terviseministrite seisukohti, siis tunnetus oli, et ühtsemaid lähenemisi ja reegleid soovitakse," ütles Jesse ning lisas, et keegi ei soovi samasuguseid piiranguid nagu kevadel.

Kas Balti mull jääb alles või lõhkeb sel nädalal, kui Eesti piirmäärid ületavad neid, millega Läti nõus on? "Töötame selle nimel, et see ei lõhkeks. Täna oli kohtumine ühisosa otsimiseks. Lätlastest peab ka aru saama, et kui Eesti nakatumistõenäosus on nendest neli korda kõrgem, on väga keeruline sealsel valitsusel öelda oma inimestele, et pole lugu ja käime edasi-tagasi edasi. Meie ettepanek lätlastele oli, et tõestame neile, et meil on olukord kontrolli all, et kui meil on kümme nakatunut kuskil koldes ja nemad on isolatsioonis, nad ei tähenda ohtu lätlastele, kes Eestisse tulevad."

Jesselt ka küsiti, millal hakatakse koroona vastu vaktsineerima. "Mitte lähikuudel. Need eellepingud, mida Euroopa Liidu liikmesriigid koos on ühe lubava vaktsiinitootjaga sõlminud, ja kuuega, kellega läbirääkimised käivad, annavad kindluse, et saame vaktsiini kui see tuleb. Keegi ei saa praegu anda lubadusi, millal see tuleb, aga töö käib, et see tuleb 2021. aasta jooksul."