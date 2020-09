Juhtkiri | Erikomisjonide raportit ei saa ignoreerida 

Nii selgub, et advokaadibüroo palkamisele eelnenud taustakontroll polnud küllalt põhjalik – st kasutades ära kõiki ministrile kätte saadavaid ressursse ja abikäsi, et maandada Eesti riigile kõikvõimalikke riigisaladuste jagamise jm seonduvaid riske –, sest rahandusministeerium pole taustauuringut tellinud ega teinud. Kui juba varasemast on teada, et välisministeeriumi memo andis neile teadaoleva info põhjal soovituse sõelale jäänud kolmest advokaadibüroost valida üks neist, mille ridades ei figureeri FBI endine peadirektor Louis Freeh, siis ei õnnestunud erikomisjonidel välja selgitada, kuidas selline eelvalik üldse langetati. Teadaolevalt on aga kõigil kolmel bürool sidemed Vene föderatsiooniga. Veelgi enam – Freeh’ büroo poleks pidanud kvalifitseeruma ka valitsuse seatud kriteeriumide järgi.

Nähtavasti ei paindu sellist prohmakat õigustama või kaitsma isegi Helme koalitsioonikaaslaste keel – olgugi et võimuerakonnad on tegutsenud erikomisjonide töö takistamisel kui üks mees –, sest tunnistab ju välisminister Urmas Reinsalugi, et tema poleks sellist lepingut sõlminud. Tema erakonnakaaslane Siim Valmar Kiisler küsib aga otse, mida on ministril varjata. Kas peaminister Jüri Ratas piirdub aga taas valitsuse ministrile kohase isalikult kommete meeldetuletamisega või kuuleme lõpuks ometigi ka tema hinnangut, kas konkreetse advokaadibüroo palkamine oli ikka Eesti jaoks õige samm.