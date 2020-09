Maailm India on šokis: vägistati 86aastane naine Ohtuleht.ee , täna, 19:55 Jaga: M

Naiste vägistamised on Indias suureks probleemiks. Foto on tehtud Hyderabadis toimunud meeleavalduses, mis toimus pärast 27aastase naise vägistamist ja mõrva. Foto: Reuters/Scanpix

Indias on vägistamine muutunud nii tavapäraseks, et sellisest kuriteost teatatakse umbes iga 15 minuti järel. Kuid nüüd on see paljukannatanud riik šokis, kuuldes, et teisipäeval tungis 30. aastates mees 86aastasele naisele kallale ja vägistas ta, hoolimata tema palvetest.