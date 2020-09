Vangla asemel Eestisse: tagakiusatud usklikud räägivad oma lood 

Tartu ülikooli emeriitprofessor Irina Külmoja on Eesti vanausulisi põhjalikult uurinud. Pildil näitab ta, kuidas kirikusse minnes vanausu kombe kohaselt rätik pähe siduda. Foto: Annela Samuel

Pere loodab olukorra paranedes Venemaale naasta. „Kui Venemaal olukord muutub, ei saa me enam siia jääda, sest meie pagulasestaatus kaotab kehtivuse,“ sõnab Angelina. „Aga iga inimene tahab elada omal maal. Me ei taha poliitikast rääkida, öelda, et Venemaa on paha – see on minu kodumaa. Seal on minu sugulased, sõbrad, esivanemad. Ma ei taha võrrelda, kas parem on Eestis või Venemaal. Loodame, et saame tagasi minna. Aga praegu on see ainult unistus.“