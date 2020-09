KOLETU HUMANITAARKATASTROOF: Euroopa suurim pagulaslaager põles maha  

Lesbose Moria pagulaslaager on Kreeka ja CNNi uudisteteenistuse väitel ka Euroopa suurim. Sinna tuubiti kuus korda rohkem asukaid, kui algul oli mõeldud. 2200 inimesele mõeldud laager on nüüd veninud oma territooriumilt kaugele välja oliivipuuistanduste vahele, kuhu on ehitatud hütte kõigest käepärasest, mis inimestele kätte sattus. Neil on raske joogivettki hankida, korralikust pesemisest rääkimata. Läheduses voolav jõgi on reostunud viimase piirini. Kevadel laagrit külastanud ÜRO esindajad kurtsid, et nad pidid õhus rippuva haisu tõttu minestama.