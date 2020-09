Seisukoht | Võimurite covidiootsed otsused keeravad Eesti elu täiesti p***e 

Äsja kuulsin, et järgmisest nädalast peab mu tallinlasest laps jääma osalt distantsõppele: kaks päeva kodus, kolm koolis. Mitte sellepärast, et asjatundjate sõnul oleks mõistlik seada koolidele piiranguid. Vastupidi: viroloog Irja Lutsar on sõnaselgelt öelnud, et Tallinna uued koroonameetmed pole õiged ja on ebaproportsionaalsed. Vaid lihtsalt sellepärast, et Tallinna võimurid on teinud niisuguse ebaloogilise otsuse.