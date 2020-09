Aivar Sõerd | Laenurahaga läheb nagu tavaliselt – mis kergelt tulnud, see kergelt läinud 

Prognoosist pole mõtet otsida vastust küsimusele, kuhu täpsemalt laenuraha kulub. Rahandusminister Helme selgitas prognoosi esitlusel, et riigikassat tulebki vaadata kui rahavoogu, kus raha läheb välja rohkem kui sisse tuleb. Kui riigikassas tuleb raha puudu, siis valatakse lihtsalt laenuraha peale. Selle aasta laenuvajadus on kolm miljardit eurot, lisaeelarvesse kriisileevenduse meetmeteks läheb sellest vaevalt kolmandik. Ülejäänu kulub lihtsalt äraelamiseks. Kuigi rahandusminister räägib, et riigieelarve on täis rumalaid kulusid, siis lisaeelarvega kulusid ei korrigeeritud. Kevadel lisaeelarvesse tehtud muudatusettepanek vähendada kasvõi minimaalselt ministeeriumite komandeeringu- ja majandamiskulusid, hääletati koalitsiooni häältega maha.

Laenuraha pole mitte tulu, vaid kohustus

Laenuraha pole mitte tulu, vaid kohustus. Laenumiljarditega riigikassa kontol käib kaasas ka laenude tagasimaksmise graafik. Riigieelarve on järgmisel neljal-viiel aastal sügavas miinuses, laenude tagasimaksmiseks tuleb võtta uut laenu, et varasemaid kohustusi tagasi maksta. Riigi rahaline toimetulek hakkab järjest enam sõltuma laenurahast. Kõrgem laenukoormus võib kaasa tuua ka kõrgemad intressimäärad tulevikus. Samuti tuleb arvestada riskiga, et praegust soodsat laenu tuleb tulevikus tagasi maksta mitte nii soodsa laenuga. Samal ajal võib siis laenuraha vaja minna hoopis muudeks hädavajalikeks investeeringuteks.

Sellepärast tulekski laenuraha kasutada vaid kindlatel eesmärkidel - investeeringuteks, innovatsiooniks, teadustegevuseks, reformideks. Tegevusteks, mis ei loo heaolu mitte ainult tänaseks päevaks, vaid toovad tulu tulevikus.

Tänavu märtsist kuni augustini võttis rahandusministeerium laenu 2,86 miljardit eurot. Majandusprognoosi seletuskirja andmetel kulub tänavu lisaeelarve toetusmeetmeteks 810 miljonit eurot. Selle sees on vaid näpuotsaga investeeringuraha. Aga kuhu lähevad ülejäänud 2 miljardit eurot? Võimuerakonnad seda tunnistada ei soovi, aga me teame, et tänavuse laenupaketi põhiosa läheb lihtsalt jooksvate eelarvekulude katteks, sealjuures ka ametnikele palkade ja tulemustasude maksmiseks ning võimuerakondade valimislubadustega seotud kulude katteks. Põhiliselt saame rääkida eelarve püsikuludest, mida tänavuse riigieelarve puhul laenurahaga kinni makstakse. Püsikuludel on omadus kanduda edasi ka järgmiste aastate eelarveridadele. Need makstakse kinni juba uue laenurahaga järgmistel aastatel.

Headel aegadel laristati ja prassiti

Selleks, et paremini mõista tänast eelarveseisu, tuleks põgusalt vaadata, mis juhtus paaril eelmisel aastal. Mäletatavasti 2019. aasta kevadel, peale viimaseid riigikogu valimisi, “avastas” Jüri Ratase uus valitsus “ootamatult”, et 2018. aasta riigieelarve puudujääk tuli mäekõrguselt suurem kui eelarvet kokku pannes olema pidi. Eesti riigieelarve baasseadus kohustas sellise puudujäägi ilmnemisel parandama riigieelarve seisu nii 2019. aasta kui ka koostatava 2020. aasta riigi eelarve osas 0,5 protsendipunkti võrra SKP suhtes aasta kohta.