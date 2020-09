Seisukoht | Jalgpall on võrratu 

Samal ajal kui viisakalt öeldes pitsitati metsa vahel nudismi harrastavaid hipisid ja saadeti riigist välja Eesti põllumeeste ja loomakasvatajate lemmikrahvusest töötajaid, leiti taas, et sport on võrratu. Seekord jalgpall. Nimelt hakkas Hiina nakkus levima Nõmme Kalju jalgpallurite seas. Jalgpallikoldes on nakatunute arv tõusnud 15ni. Jõudsime isegi selleni, et Läti ja Soome kaaluvad võimalust Eestist tulijad karantiini saata.