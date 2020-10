Uutmoodi toitlustusäri: Sushirost saab imemaitsvat sushit, aga restorani sisse sind ei oodata 

Juri Pütsepp ja Indrek Kaljuvee võtsid nõuks luua Tallinnasse restorani, mis suudab efektiivselt tegutseda ka perioodil, mil kogu maailm on kinni. Kuigi Eestis pole see niivõrd levinud, siis maailmas juba küll. Ning sellel on isegi üsna omapärane nimetus – kummitusköök (inglise keeles ghost kitchen või cloud kitchen).

Kummitusköök on professionaalne toiduvalmistamise köök, mis on loodud kohaletoimetamiseks mõeldud toitude valmistamiseks. Tegemist on küll restoraniga, kuid seal pole söögisaali. See omakorda annab võimaluse fokusseerida kõik jõud toidu maitsele ja kvaliteedile ning muidugi selle efektiivsele pakendamisele ja transpordile. Kõigest sellest johtuvalt on hinnadki sõbralikumad kui tavalises restoranis.

Sushiro köök tegutseb Tallinna vanalinnas asuva populaarse kokteilibaari Sessel Speakeasy ruumides. Ka kokteilibaari külalistel on võimalus sushit tellida, kuid nagu mainitud, siis põhifookus on seatud kojuveole. Südameid võitnud sushist annab tõestust tõik, et Sushirost tuiskab praktiliselt iga viie minuti tagant läbi mõni Wolti toidukuller. Jääb vaid imestada, kuidas jõuavad kokad valmistada Sesseli baaris istujatele süüa. Aga jõuavad. Ja isegi üllatavalt kiiresti.

Sushi valmistamisel usalda vaid parimaid

Söömine on enam kui pelgalt tegevus. See on kogemus, mis loob rõõmu, rahulolu, põnevust, seiklusi, kirge ja mälestusi. Ka sushi ei ole pelgalt rull, vaid täppiskulinaaria, kus iga riisitera on viidud imelise tekstuurini. Tõeliste sushisõprade jaoks on Sushiro pakutav imetabane nauding. Sushiriis sulab suus, koostisosad on värsked ning maitsed täielikult paigas. Selle eest hoolitseb peakokk Indrek isiklikult. Muide, tema jalale on tätoveeritud kõik mereannid, mida saab sushi vahele panna. Taolist asja võiks teha vaid tõeline asjaarmastaja ja fanaatik selle parimas tähenduses.

Miks eelistada koju tellimist?