Svjatlana Tsihhanovskaja: protestid peavad jääma rahumeelseteks 

Reutersi teatel viibis Tsihhanovskaja kolmapäeval visiidil Poola pealinnas Varssavis – see oli tema esimene välisreis pärast kuu aja eest Leetu pagemist. Ehkki aina levib teateid ametivõimude korraldatud peksmistest, piinamistest ja protestijate väärkohtlemisest Valgevenes, soovitas presidendivalimistel osalenud naine rahu säilitada. „Protestid peavad jääma rahumeelseteks. Ma arvan, et võimatu on vägivalla vastu vägivallaga võidelda,“ sõnas Tsihhanovskaja.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ulatas visiidi käigus Tsihhanovskale Varssavis asuva hoone võtmed, mida saab Poola valitsuse teatel kasutada Valgevene opositsiooni peakorterina. Valgevene opositsioonipoliitikut tulid Varssavi tänavatele tervitama sajad poolehoidjad. Tsihhanovskaja tänas Poolat sooja vastuvõtu eest. „Need on rasked ajad, ent teisalt õnnelikud, sest see, mis toimub, näitab, et Valgevene rahvas on ärganud ja alustanud võitlust oma õiguste nimel. Lukašenkal pole enam legitiimsust, me ei saa teda enam juhina tunnistada,“ kuulutas valgevenelanna. Ta lisas, et Valgevene rahvas vajab edu saavutamiseks Poola ja ka teiste riikide toetust.

Teisipäeval kutsus Tsihannovskaja Valgevene võime üles vabastama teist opositsiooniliidrit Marõja Kalesnikavat. „Ma loodan, et ta vabastatakse peagi, sest kui meie võimud paneksid ta vangi, oleks see nende järjekordne eksisamm,“ selgitas Valgevenest pagenud opositsionäär. Ta mainis, et on Kalesnikava üle uhke, kuna too ei lasknud end riigist välja saata ja rebis enne piiriületust oma passi puruks.