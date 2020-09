Erikomisjonide raport: USA advokaadibüroo palkamisel tegutses Martin Helme isepäi ja valetas 

Erikomisjonid kuulasid lepinguga seoses hulka tegelasi, peaministrist juhtiva riigiprokurörini. Ainsad, kes ei tulnud komisjonidele aru andma, olid rahandusminister Martin Helme ning tema nõunikud Kersti Kracht ja Kristel Menning – kolmik, kes advokaadibüroo Freeh, Sporkin & Sullivan LLP välja sõelus.

26. märtsi valitsuskabineti istungil tehti Helmele ülesandeks selgitada koostöös välis- ja justiitsministeeriumiga välja parim õigusnõustaja. Valitsuse soov oli leida büroo, mis on suur, rahvusvaheline ja omab esindust nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ning kogemust finantssektoris. Raportis öeldakse, et palgatud büroo ei vasta ühelegi kriteeriumile. Justiitsminister Raivo Aeg ütles komisjonide ühisistungil, et ei justiitsministeerium ega prokuratuur pole olnud palkamislepingu ettevalmistuse juures.

„Avalikel infoallikatel põhineva taustauuringu tulemusel tuvastati kõigil kolmel bürool tihedad sidemed Vene Föderatsiooniga,“ tuuakse raportis välja. Välisministeerium ei soovitanud läbirääkimiste jätkamist valitud õigusbürooga. „Välisministri sõnul ei oleks tema sellise taustainfo põhjal lepingut sõlminud ning oleks kindlasti otsinud lisateavet.“

Rahandusminister jäi vahele otsese valega, kui väitis rahanduskomisjonis, et tegi ise kahe allikaga täiendava taustauuringu, mis näitas, et advokaadibürooga on kõik korras ehk puudub huvide konflikt. „Rahandusministeeriumile saadetud arupärimise vastusest ilmneb aga selgelt, et ministeerium ei ole mingit taustauuringut tellinud ega teinud,“ vastatakse raportis ministri väitele.

Kõige tipuks on USA Senati Luurekomitee raport toonud välja, et büroo ninamehel, endisel FBI peadirektoril Louis J. Freeh’l on mitmeid kontakte kõrgete Vene Föderatsiooni valitsusametnikega ning on aidanud venelastele kuuluvat Küprose ettevõtet Prevezon, mis pesi raha just Danske Eesti haru kaudu.