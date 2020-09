Kohalik surfar langes ohutuks peetud Austraalia rannas hairünnaku ohvriks 

Hai ründas kohalikku Nick Slaterit ohutuks peetud Greenmouthi rannas teisipäeva õhtul, kui mees surfas „Superpangaks“ nimetatud liivamadalikul, mis on üks maailma populaarsematest surfipaikadest. Rannakaamera jäädvustuselt selgus, et samal ajal viibis sündmuspaigal ka mitmeid teisi surfareid.

Queenslandi osariigi peaminister Annastacia Palaszczuk teatas kolmapäeval, et suur tiigerhai oli jäänud randa ümbritevatesse turvavõrkudesse lõksu, ent pole teada, kas tegu võis olla sama isendiga, kes surfarit ründas. Spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud nn „haivõrgud“ on paigutatud paljude Austraalia populaarsemate randade lähedusse. See vähendab hairünnakute võimalust, ent ei tekita ujujate ja haide vahel möödapääsmatut barjääri.