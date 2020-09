ÕIGUSTATUD OTSUS? Norra poliitik esitas Donald Trumpi Nobeli rahupreemia kandidaadiks 

„Tema kasuks räägib minu arvates asjaolu, et ta on panustanud riikidevahelise rahu tagamiseks rohkem kui teised rahupreemia kandidaadid,“ kuulutas Tybring-Gjedde. Ta teatas Nobeli komiteele saadetud nominatsioonikirjas, et Trumpi administratsioon on mänginud võtmerolli Iisraeli ja Araabia Ühendemiraatide omavaheliste suhete arendamisel. „Kuna eeldatakse, et teised Lähis-Ida riigid lähevad Araabia Ühendemiraatide jälgedes, võib see lepe olla läbimurdeks, mis muudab Lähis-Ida koostöö ja jõukuse piirkonnaks,“ selgitas norrakas oma valikut.