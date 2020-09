Tallinnas kehtestatakse kollane stsenaarium: linlastele veel midagi ei keelata, õpetajad peavad kandma visiire 

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleb juba praegu reageerida seoses koroonaviirusega nakatumisnäitajate kasvuga Tallinnas. „Praegused ennetusmeetmed on sellised, millega me ei sea piiranguid linlastele, vaid reguleerime eeskätt töökorraldust linnasüsteemis ja allasutustes. Rakendame täiendavaid meetmeid selleks, et me ei peaks sulgema koole, lasteaedu jt asutusi. Linna eesmärgiks on teha kõik võimalik selle nimel, et koolides ja lasteaedades vahetu kontaktõpe ei katkeks,“ selgitas Kõlvart „Siin on väga suur roll vanematel, kellel palume jälgida, et laps haigena kooli ega lasteaeda ei läheks. Ühtlasi peavad vanemad olema valmis selleks, et neid õppeasutustesse ilma eelneva kokkuleppeta sisse ei lubata.“