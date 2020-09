Vali endale ja lapsele õiged snäkid – sügisesed marjad ja juurikad on maitsvad ega riku hambaid! 

Sügis on ideaalne aeg, et alustada tervislike ja värskete snäkkidega harjumist – valmivad ju paljud maitsvad marjad, köögi- ja puuviljad. Selleks, et laps ei haaraks koolipuhvetis mõne suhkrurikka maiuse järgi, paki talle kaasa beebiporgandid, lõigutud paprika, kirsstomatid või õunad. Värsked köögiviljad on küll täis antioksüdante, kuid sellest hoolimata võivad lapsed nende söömisel pirtsutada. Sel juhul paku juurvilju näiteks dipikastmega. Dipikastme saad aga ise luua – sega hapukoore sisse mõni ürdisegu.

Hammastele head snäkid on ka täistera kreekerid, leib, juust (hea kaltsiumiallikas ja madala suhkrusisaldusega) ning pähklid (madala suhkrusisaldusega ja rohkelt „häid“ rasvu).

Ka köögiviljamahlad on üks nutikas viis, kuidas köögivilju süüa, ilma et need hammaste külge kinni jääksid. Seega, kui soovid tarbida köögivilju vedelal kujul, hangi mahlapress ja leia oma lemmikkooslus.

Puuviljamahlad pole nii kasulikud kui köögiviljamahlad, kuid on siiski parem alternatiiv karastusjookidele. Puuviljamahl on tavaliselt happelisem ja sisaldab palju suhkrut, isegi kui seda ei ole juurde lisatud. Põhjus on selles, et puuviljades endis sisaldub lihtsalt arvestavas koguses suhkruid.

Kui soovid oma janu kustutada just puuviljamahladega, tasub see ise valmistada. Nii saad teha võimalikult naturaalsed ilma suhkruta joogid. Hea mõte oleks puuviljamahl segada pooleks puhta veega, sest nii vähendad suhkrute sisaldust joogis.

Järgides kõiki neid reegleid ja soovitusi, ei tohiks unustada ka regulaarselt hambaarsti juures käimist. Nii täiskasvanud kui lapsed võiksid käia hambaarsti vastuvõtul kaks korda aastas. Broneeri käik hambaarsti juurde SIIN!