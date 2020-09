KOOLID SAID VABAD KÄED: distantsõpe peab klappima kohalike oludega, ühtne lahendus puudub 

Haridusminsteerium tõi näitena välja, et koolid on muutnud tundide alguse aegu, et vältida korraga suurte masside koridorides kohtumist. On koole, kus vanematele klassidele korraldatakse kord nädalas distantsõppepäevi või on nad mõned nädalad kontaktõppel ja siis nädala distantsõppel jne. „Jõhvis nihutati koroonajuhtumite tõttu kooliaasta algust. Oraval viidi kogu kool kogukonnas aset leidnud koroonajuhtumi tõttu distantsõppele. Tegemist on väikese kooliga ja tihedalt seotud kogukonnaga,“ sõnas alus- ja põhihariduse osakonna juhataja Liina Põld.

Seis on parem kui kevadel