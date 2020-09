Kreeka saare ülerahvastatud põgenikelaagris puhkes suur tulekahju 

Leekide vastu asusid võitlema mitukümmend tuletõrjujat kümne kustutusautoga. Tulekahju oli jõudnud ka laagrist välja. Tuletõrjebrigaadide sõnul oli kustutustöö põlengu eest põgenevate migrantide tõttu häiritud. Moriat on tulekahjud ka varem laastanud. Näiteks 2016. aastal hävitasid leegid kolmandiku laagrist.

Türgi ranniku lähedal asuvas Moria põgenikelaagris elab enam kui 12 000 pagulast. Sealsed elamistingimused pole kiita – eelkõige selle ülerahvastatuse tõttu. Moria pidi algsete plaanide kohaselt mahutama 3000 inimest, ent nüüd on seal neid neli korda rohkem. Eelmisel nädalal pandi laager karantiini, sest varjupaigataotlejal tuvastati koroonaviirusega nakatumine. Praeguseks on nakatunute arv tõusnud 35ni. Abiorganisatsioonide sõnul on Morias sotsiaalset distantseerumist ja elementaarseid hügieenimeetmeid võimatu tagada.