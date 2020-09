GALERII: Tallinna Hoiu-laenuühistu tähistas meeleoluka peoga 10 edukat tegevusaastat 

Eesti ühe suurima hoiu-laenuühistu jaoks oli eelmine majandusaasta senise tegevuse edukaim „Lõpetamisime aasta kasumlikult ning meiega liitus üle 400 uue hoiustaja. Avasime uue kontori Tartu kesklinnas, kuhu ootame hea meelega nii praegusi kui tulevasi kliente. Edukas aasta on märk sellest, et liikmed on meie senise tegevusega rahul,“ räägib Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse liige Annely Ojamets.