TEINE LAINE: Inglismaal keelatakse enam kui kuue inimese kogunemised 

14. septembril jõustuvad eeskirjad keelavad suuremad kogunemised nii siseruumides kui ka õues, teatab BBC. Kogunemiste piiramise kohustus ei kehti koolides ja tööl ega ka ohutusreegleid järgides pulmade, matuste ja meeskonnaspordi puhul. Erandiks on ka suuremad pere- ja leibkonnad. Valitsus avaldab tänase päeva jooksul täieliku erandite loetelu. Ka peaminister Boris Johnson täpsustab pressikonverentsil piiranguga seotud üksikasju.

Peaminister Johnsoni sõnul peavad britid viiruse leviku peatamiseks kohe tegutsema. „Seega lihtsustame ja tugevdame sotsiaalse kontakti reegleid – muudame need inimestele hõlpsamini mõistetavaks ja politseile lihtsamini teostatavaks. On absoluutselt oluline, et inimesed järgiksid nüüd neid reegleid ja mäletaksid põhitõdesid – kätepesu, näo katmist, distantseerumist ja sümptomite puhul testimist,“ toonitas Boris Johnson.