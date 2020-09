Koera aknast surnuks viskamisega lõppenud vägivallajuhtum on uuesti kohtus  

Mullu 5. veebruaril pidas seltskond Kundas elavaid noori – teiste seas Aarne Tiiki ja Kaido Vanatoa – korteripidu. Vanatoale tuttava neiu Kellyga oli peol kaasas Pekingi paleekoer Stefani. Ootamatult lahvatanud Kelly ja Vanatoa vahel tüli, mille käigus viimane neiut väidetavalt pesapallikurikaga lõi. Kui Kelly hoobist toibus, ei näinud ta enam oma lemmikut. Tema küsimusele, kus koer on, vastatud, et läks õue jalutama. Koer leiti asfaldilt surnuna.

Nüüdseks on Tiiki ja Vanatoa kaitsjad esitanud Viru maakohtu otsusele apellatsioonkaebuse Tartu ringkonnakohtule, kes seda arutama hakkab. „Kaitsealune on jätkuvalt seisukohal, et ka kehalise väärkohtlemise episoodides puudub tema vastu esitatud süüdistustel tegelikkusele vastav alus, mistõttu olen oma kaitsealuse õiguste kaitseks esitanud Tartu ringkonnakohtule põhjaliku apellatsioonkaebuse koos taotlusega tühistada Viru mMaakohtu otsus ning mõista Kaido Vanatoa kõigis talle esitatud süüdistustes täies ulatuses õigeks,“ ütles Vanatoa kaitsja, vandeadvokaat Siim Mõistlik.