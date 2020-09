„PUUDUTA MIND“ 151. SAADE | Paraloog Ants Gross maalib kaitse- ja kättemaksuvõimega pilte 

Ants Gross (71) avastas oma erilised võimed juba lapsepõlves. Hiljem on temast saanud paraloog, kes teeb ravipilte ja mõjutab kosmiliste märkidega inimeste energeetikat. Tema fenomeni on uuritud 80ndatel aastatel väga kõrgel tasemel – seda on teinud nii Moskva teadlased kui KGB. Antsu tehnilised süsteemid ja paratasand on mõistetav vaid vähestele. Ants on ennekõike kuulsust kogunud oma energeetiliste taimepiltidega. Samuti suudab ta mõjutada kosmiliste märkidega turvakaartide abil inimeste tervist.

Ants tundub esmapilgul pisut iseäralik ja veider, mõne arvates on ta suisa hull. Sensitiivsete võimetega mees on veendunud, et tal on teistest inimestest erinev energeetika, kuna tal on surnult sündinud kaksikvend või -õde. Lapsena ei püsinud Ants ka koolipingis ja sestap on tal vaid viis klassi haridust. Viiendat klassigi jäi poiss kordama kolm korda. Kuna Antsule meeldis Viljandi linnas ringi hulkuda ning pahandusi teha, siis viis 16-aastase Antsu tee Viljandi noortekolooniasse ja täisealiseks saades juba Tallinnasse vangimajja.

Kuid võimeid ja teadmisi Antsul on. Ta on osalenud isegi "Selgeltnägijate tuleproovis". Mees armastab väljendada end läbi maalitud piltide ja märkide. Tema tehnilised süsteemid ja paratasand on mõistetav vaid talle endale. Ants lihtsalt teab ja nii ongi. Lahti seletada ta neid nähtusi päris täpselt ei oskagi. Kust tal tuli mõte hakata taimepilte tegema, seda Ants ei räägi.