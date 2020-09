Maailm NATO korraldab veel ühe laevastikuõppuse põhjapolaarjoone taga Ohtuleht.ee , täna, 21:48 Jaga: M

NATO õppused Põhjameres. Foto: Reuters/Scanpix

Suurbritannia laevastik teatas esmaspäeval, et järjeks mais korraldatud laevastikuõppusele Barentsi merel on nüüd kavandatud veel üks õppus polaarjoone taga, näitamaks NATO tahet hoida see piirkond kõigile riikidele rahumeelseks meresõiduks avatuna.