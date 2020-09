Maailm Rannaliivavaras sai kopsaka trahvi Ohtuleht.ee , täna, 20:12 Jaga: M

Foto on illustreeriv - tegemist on Inglismaal asuva rannaga, mille liiv pole erilise kaitse all. Foto: Reuters/Scanpix

Lennujaamas pidas toll kinni Prantsusmaalt Sardiiniasse tulnud turisti, kelle kohvrist leiti klaaspurk peaaegu kahe kilo rannaliivaga.