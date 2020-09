Maailm Eluks ajaks vangis istuv mees põgenes neljandat korda Tõnis Erilaid , täna, 20:07 Jaga: M

Giuseppe Mastini. Foto: Ekraanitõmmis / Youtube

Itaalia justiitsministeerium teatas, et eluks ajaks türmi mõistetud Giuseppe Mastini, kes on praegu 60aastane, on suutnud juba neljandat korda trellide tagant põgeneda. 1989. aastal mõrvade eest vangi mõistetud Mastini lubati Sardiinias Sassaris range režiimiga erivanglast üheks päevaks puhkusele – hea ülalpidamise tõttu. Ta pidi pühapäeva lõunaks sinna tagasi minema, kuid seda ei juhtunud.