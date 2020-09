Brexiti-kõnelused: britid nõuavad suuremat realismi 

Mitu Suurbritannia lehte said enda käsutusse Brüsselist viimastel päevadel liikmesriikidele saadetud sõnumeid. The Guardiani andmeil kahtlustatakse neis peaminister Boris Johnsonit kõneluste tahtlikus venitamises, et enda riigile paremaid tingimusi saada, ning püüdes kõnelda Brüsseli asemel eraldi üksikute liikmesriikidega – siseminister Priti Patel ongi juba kutsunud viie riigi esindajaid 22. septembril Londonisse, et kõnelda nendega siseturvalisuse üle.