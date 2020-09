Juhtkiri | Riigieelarve tuleb valimiste nägu 

Kui valimiste eel lubas Keskerakond, et 2020. aastal saab see olema 100 eurot, siis tegelikkuses tõusid pensionid 45 eurot, kusjuures erakorraline tõus oli 7 eurot – või vaid 1,40 eurot pärast tulumaksu mahaarvamist. Majandusnäitajatest sõltuvast indekseerimisest kümnetesse eurodesse ulatuvat pensionilisa tuleval aastal aga enam oodata ei ole. Seda ambitsioonikam on sotsiaalminister Tanel Kiige sõnastatud eesmärk – tõus võiks olla umbes 55 eurot, mis kahe aasta peale kokku teekski valimisplakatitel suurelt välja kuulutatud 100 eurot.

Mis koalitsiooni sees võib paista igati ausa diilina, eriti kui kohalikud valimised on varsti ukse ees – Isamaa valimislubadus teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest on piltlikult öeldes käeulatuses, EKRE saab kiidelda aktsiiside langetamisega, ent Keskerakond on rasvasematest vorstidest pidanud suu seni puhtaks pühkima –, ei pruugi seda olla põlvkondadevahelise solidaarsuse mõttes. Pensionide tõstmine pole ju vaid ühekordne kulu, vaid tänavu paika pandud summa saab riigieelarve pärisosaks pikkadeks aastateks. Isegi kui lähtuda suurepärasest eeldusest, et praegu kasutatavat laenuraha ei tule mitte kunagi tagasi maksta, siis selge on see, et jooksvate kulude eest üha uute laenude abil lõputult maksta ei saa.