NATO peasekretär kõnes Reinsaluga: liitlased toetavad iseseisvat Valgevenet 

Stoltenberg rõhutas, et NATO jälgib sündmusi Valgevenes hoolega ja allianss on riigivõimudele teinud üleskutse austada oma kodanike põhiõigusi, sealjuures sõnavabadust ja õigust rahumeelselt meelt avaldada. NATO peasekretäri sõnul on tal sügav mure seoses Valgevene opositsiooniliidrite kinnipidamise ja röövimistega, mis on mehe sõnul vastuvõetamatu rahvusvaheliste normide rikkumine.