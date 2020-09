Tiina Saar-Veelmaa | Riik peaks premeerima paindlikku tööaega pakkuvaid tööandjaid 

Oma 17aastase karjäärinõustamispraktika varal võin kinnitada, et pea 90% klientidest igatseks töötada 75% koormusega. Teha lühemaid tööpäevi või olla näiteks reedeti vaba. Sellist elukorraldust pooldavad väga erinevate elualade esindajad: ehitajatest turundajateni, massööridest õpetajateni, teenindajatest disaineriteni. See viitab justkui kollektiivsele intuitsioonile, et sada aastat tagasi kehtestatud kaheksatunnine tööpäev on ajale jalgu jäänud. Suuresti ka seetõttu, et tehnoloogia võimaldab meil elu nutikamalt korraldada. Oli aeg, mil koolis pidi käima ka laupäeval, ent ometi ei arva me, et vaba nädalavahetuse tõttu lapsed nüüdsel ajal rumalamad oleksid.

Üheks põhjuseks, miks me igatsevalt paindlikumate töösuhete poole vaatame, on elu intensiivsuse kasv. Elu on kiirem ja tundub, et kõike on rohkem – infot, eesmärke, võimalusi, nõudmisi. Intensiivsuse ja suure koormuse tõttu vajame enam puhkust ja väljalülitusi. Kuigi debattidest jääb mulje, et lühema töönädala korral meie rikkus väheneb, siis inimesed paraku ei loo oma elus väärtust pelgalt töö kaudu. Nad peavad saama olla ka teistes rollides: vanemad, sõbrad, lapsed ja kaaslased.

Eestis on tööstress ja tööst tingitud haigused kohati epideemiliste mõõtmetega, osalt ka seetõttu, et oskame nüüd psühhosotsiaalset tervist hinnata ja pöörame sellele tähelepanu. Lisaks sellele, et liigne töötamine tervisele põntsu paneb, võivad selle tagajärjel kannatada ka lähisuhted. Koormatud ja läbipõlemise äärel inimesed vajavad kordades enam meelelahutust, mõnuaineid, ostlemist ja kõike seda, mis aitaks pingeid maandada. Kokkuvõttes on see nõiaring, teeme rohkem küll, aga ka kannatame enam ja maksame lõivu teises kohas. Nii nagu kiirust ületav autojuht võib varem või hiljem trahvi saada, sööb kiire elu ära meie sisemised maavarad ja nende taastamise hind on oluliselt kõrgem.

Paindlik võrdub mõistlik

Peaksime küsima, mis on mõistlik töökoormus. Koroonaaeg näitas, et kui elu aeglustub, settivad välja tegelikud vajadused. Paljud töötavad inimesed möönsid, et pelgavad aega, kui peab taas täistuuridel toimetama, sest kaugtöövormid ja rahulikum töötempo sobisid neile enam. Pandeemiakogemus aitas proovida kaugtöö võimekust ning paindlikku töökorraldust.

Enamikus organisatsioonides, kus olen aidanud organisatsioonikultuuri disainida, sõnastasid töötajad ajapuuduse kui ühe suurima takistuse ja puudujäägi nende tegevuses. Nad tundsid, et pole aega, et piisavalt ette valmistada, asju seedida, kontrollida, korralikult teha, uusi ideid leida, mõttetööd teha. Toimub vaid reageerimine ja tulekahjude kustutamine. Tavapäratu olukord andis teistsuguse mõõtme ka ajale ja paljud kogesid, et on võimalik oma elu ja aega hoopis enesesõbralikumalt korraldada kui seni. Et alati ei peagi kohtumiseks töökohale minema ja juba selle võrra jääb aega üle.

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel toimuva peresõbraliku tööandja programmis on paindlik töökorraldus üks kohustuslik meede, mida osalevad tööandjad peavad lahendama. Nelja aasta vältel olen näinud, et kui organisatsioonid selle teemaga tõsiselt tegelema hakkavad, on lahendused suurepärased. Üle riigi me ilmselt niipea vaba reedet välja kuulutama ei hakka, kuid organisatsioonid saavad teemale läheneda personaalselt, iga inimese vajadusi arvestades ja valdkonna eripära arvesse võttes.