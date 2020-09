MAAILMAKORISTUSPÄEV TULEB TAAS! 19. septembril märka väikeprügi: just see on loomadele kõige ohtlikum! 

Tegu on maailma ajaloo suurima kodanikualgatusega, mis on alguse saanud ja mida juhitakse Eestist.

Tänavu pööratakse Eestis tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile. Kui vaatame hoolikalt ringi, siis leiame prügi mitte ainult loodusest, vaid kõikjalt enda ümber – suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. Kõigi nende asjade koht on prügikastis, kuid ometi on nad jõudnud teeveerde, põõsa alla või ukse kõrvale.

Maailmakoristuspäeva üleskutse kõigile on tulla 19. septembril välja ja märgata väikeprügi linnaruumis ja looduses. Väikesemõõtmeline prügi on enamasti see, mida koristamise käigus kokku ei korjata – ometi on just see loomadele ja lindudele kõige ohtlikum!