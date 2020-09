ÕL VIDEO | Vaid neli kuud Eestis – ja juba keel selge! Mehhiklane: kui ma siin elan, on vaja ka eesti keelt osata! 

33aastane Christian elas varem koos eestlasest abikaasaga Iirimaal. Tulevase kaasaga tutvus ta Mehhikos ja nüüdseks on nad abielus olnud üheksa aastat. Kui nad koos Iirimaale kolisid, siis seal tundis Christian küll puudust Mehhikos elavast perekonnast ja söögist. Nüüd Eestisse saabudes oli tal aga lihtsam harjuda. "Iga riik on teistmoodi ja iga riik on huvitav. Sul on vaja proovida," tõdeb Christian.