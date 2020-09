Eesti uudised KAHE TERAGA MÕÕK?! Pangad tõrjuvad erakorralise pensionitõusu mõtet Viljar Voog , täna, 16:10 Jaga: M

RAHA JUURDE? Valitsus alustas sel nädalal 2021. aasta eelarve arutelusid. Ühe teemana tõstatakse ka erakorraline pensionitõus. Foto: Julia Vakina

Mis saab koroonaviirusest põhjustatud majanduskriisis pensionitest? Tegu on kahe teraga mõõgaga: ühest küljest ei eita keegi, et pensionid on Eestis madalad, kuid samas on nende tõstmine hirmkallis samm ja seda raha võiks riigiaparaadis vaja minna kusagil mujal.