Pahane lapsevanem: „Kas nüüd ongi nii, et kool jätab oma suva järgi õpilased distantsõppele?“ 

„Meil on täna distantsõppe päev,“ oli 12aastane tüdruk rõõmsalt teatanud. „Selgus, et selliseid päevi hakkab nüüd olema igal nädalal - iga kord erineval päeval,“ ahastas lapsevanem. Ta lisas, et selline korrapäratu distantsõpe võib vanematele olla tõeline peavalu. „Ühelt poolt peab planeerima kas lapsel on kodus olemas lõuna, kõik õppimiseks vajalik, aga teine küsimus on selles, et enamik vanemaid ei saa suvalisel nädalapäeval oma distantsõppel lapsele koju appi jääda. Mitte kõigil 12aastastel pole ka piisavalt enesedistsipliini, et end üldse üksi õppima sundida,“ kaebas ta.