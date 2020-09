Võrumaa kool läks koroonajuhtumi tõttu distantsõppele 

Kooli direktori kohusetäitja Siiri Konksi kommenteeris, et said koroonakahtlusele kinnituse pühapäeval. Kui alguses plaaniti distantsõppele viia vaid 4.-9. klass, siis lõpuks otsustati neile lisada ka algklassid. Pisikese Orava kooli peale on kokku 37 õpilast.

Kahtlus ühe pere nakatumise suhtes tekkis möödunud reedel. Sellest said kohe teada nii perekonna perearst kui ka kool. Samal ajal kui perekond arsti juhiste järgi testimas käis võttis kool ühendust terviseameti ja vallaga. „Orava kool on väga väike ja kogukonda siduv. Sellepärast suhtlesime nädalavahetusel ka abivallavanemaga, kes kohalikku haridustööd koordineerib,“ lisas Konksi.

Pühapäeval tuli vastus, et koroonatestid olid andnud positiivse tulemuse.

Konksi seletas, et terve kooli distantsõppele saatmise kasuks rääkis ka asjaolu, et 2. septembril oli kooli aulas toimunud kooli hoolekogu koosolek, kus osales teiste seas ka üks nakatunud lapsevanematest. „Meie kogunemine oli aulas, mis on päris suur ruum. Toolid olid laialt pandud, et oleks distantsi. Kuid lõpuks olime seal ruumis ikkagi üle tunni aja koos,“ seletas Konksi.