Venemaa paiskas koroonavaktsiini esimese partii tsiviilkasutusse 

„Vaktsiini Gam-Covid-Vac [Sputnik V] esimene partii läbis vajalikud kvaliteeditestid ja paisati tsiviilkäibesse,“ teatas Vene tervishoiuministeerium. Samuti lisati, et esimene partii tarnitakse erinevatesse regioonidesse lähitulevikus. Täpsemaid numbreid ega muud infot ministeerium ei avaldanud.

Sputnik V loonud riikliku Gamaleja epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimiskeskuse hinnangul oleks vaja massiimmuunsuse saavutamiseks 80 miljonit annust vaktsiini. Vaktsiini arendaja teatas, et massiline vaktsineerimine algab kohe, kui Sputnik V jõuab tsiviilkäibesse. Veidi aja eest kuulutas Gamaleja, et vajalikust 40 000 vabatahtlikust, kes osaleksid 3. faasi uuringutes, on värvatud üle poolte ehk 25 000 inimest – neist 10 000-le manustatakse pimeuuringus vaktsiini asemel platseebot.