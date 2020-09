Valgevene opositsioonipoliitik rebis oma passi puruks, et teda ei saaks riigist välja saata 

Ukraina siseministri asetäitja Anton Geraštšenko teatas sotsiaalmeedias, et viimase ööpäeva jooksul teadmata kadunud Kolesnikova on ära hoidnud „sunniviisiliselt kodumaalt väljasaatmise“. „Maria Kolesnikovat ei õnnestunud Valgevenest deporteerida, sest see julge naine astus vajalikke samme, et takistada enda üle piiri saatmist. Ta jäi Valgevene vabariigi territooriumile. Vastutus tema elu ja tervise eest jääb isiklikult Aljaksandr Lukašenka kanda,“ kirjutas Kremlivastaselt meelestatud Geraštšenko.

Naise praegune asukoht on teadmata. Valgevene piiriteenistuse esindaja sõnul peeti ta kinni seoses asjaoludega, mille tõttu üritas ta riigi teritooriumilt lahkuda.