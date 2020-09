VARJATAKSE TÕDE? Saudi kohus mõistis ajakirjaniku mõrva eest vangi kaheksa inimest 

Saudi Araabia riiklik meedia teatas, et viiele inimesele määrati tapmise eest 20aastane, ühele kümneaastane ja kahele seitsmeaastane vanglakaristus. Ühtegi kohtualust avalikult ei nimetatud. Khashoggi perekonna advokaat rääkis kohalikule väljaandele, et perekond tervitab „õiglast ja hoiatava mõjuga“ otsust ning on sellega rahul. Siiski tõdes Khashoggi kihlatu Hatice Cengiz, et kaheksa inimest, kes süüdi mõisteti, polnud tegelikult mõrva eest vastutavad, vihjates sellega tõenäoliselt kroonprintsi osalusele. „Saudi võimud sulgevad juhtumi, ilma et maailm teaks tõde,“ teatas Cengiz.