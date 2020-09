Maailm WHO juht: maailm peab olema järgmiseks pandeemiaks paremini valmis Toimetas Aare Kartau , täna, 09:19 Jaga: M

WHO juht Tedros Ghebreyesus tõdes, et pandeemiad on osa elust. Foto: SIPA/Scanpix

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus teatas esmaspäeval, et maailm peab end järgmiseks pandeemiaks paremini ette valmistama, vahendab Reuters.