POOL KASSASSE, ÜLEJÄÄNU TASKU: kuidas teenindajad kliendile või tööandjale külma teevad? Kristjan Väli , täna, 10:02

RAHA JA TEENINDUS: Kas olete kunagi pärast poeskäiku või restoranikülastust avastanud, et olete raha valesti tagasi saanud? Võimalik, et tegu on inimliku eksimusega, kuid välistatud pole võimalus, et saite lihtsalt petta. Foto on illustratiivne. Foto: Vida Press

Vargusega vahele jäänud klienditeenindajate kohtulahendid ja mitmete endiste valdkonna töötajate mälestused maalivad pildi, kuidas kliente või tööandjat petetakse. „Üks asi oli aga küll – sa ei petnud kunagi eestlasi. Kui said aru, et tegu on eestlasega, siis neile andsid alati piinliku täpsusega raha tagasi või isegi rohkem, kui polnud vahetusraha-vahetusmünte piisavalt palju või täpselt,“ meenutab kunagine teenindussektori töötaja.