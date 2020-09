Türi vallas uppus tiiki 54aastane mees 

54aastase mehe kadumist olid märganud lähedased, kes teavitasid täna kella ühe ajal politseid, et meest pole eilsest saati nähtud. Kell 15:24 saabus teade, et leitud on isiklikud asjad kohaliku tiigi kaldalt. Selgus, et need kuulusid kadunud mehele ning tiigist leiti mehe surnukeha, teatas politsei.