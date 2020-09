Ettevaatus ennekõike: emad-isad hoitakse lasteaia ruumidest eemal 

Siis kehtestati kord, et kõrvalised isikud hoitakse lasteaiast eemal. Ka asjasse puutuvad inimesed ehk lapsevanemad polnud selle ruumidesse oodatud. Tagantjärele tarkusena võib öelda, et eelkõige oli see lasteaiaõpetajate kaitseks, sest mudilastele ei hakka koroonaviirus naljalt külge ja seepärast ei kanna nad ka nakkust edasi.