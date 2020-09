Juhtkiri | Kriisi valu jääb erasektori kanda? 

Ja kui Eesti riigil jagub laenuvõimekust kauemaks ning optimistlikumate arvajate sõnul ei pea laenu kunagi tagasi maksmagi, pole laenukoormuse mitmekordistumine (2024. aastal peaks see jõudma 31%-ni SKPst) sugugi tühiasi – kasvada võivad näiteks intressimäärad, nagu hoiatab Eesti Panga president Madis Müller. Pealegi alahindab vaade, et kriis elatakse laenurahade toel kenasti üle, neid pingutusi, mida on teinud ja on tegemas erasektor – palgatoetuse abil edasi lükatud suurkoondamised ähvardavad tõeks saada juba sel sügisel ning pole oodata, et tööpuuduse määr lähiaastatel kriisieelsele tasemele langeks. Lisaks näeme tuleval aastal hinnatõuse arvesse võttes 0,9% reaalpalga langust.

Selle eest, kuidas uute oludega kohanemise koormust on ebaproportsionaalselt suures osas kandmas just erasektor, hoiatas majandusteadlane Ardo Hansson juba kevadel. Tuleva aasta riigieelarve koostamise eel, mille oluliseks sisendiks ongi majandusprognoos, avaliku sektori kärpeid siiski ette ei nähta, nagu on igal võimalusel rõhutanud rahandusminister Martin Helme.