Seisukoht | Ära rögise mul kuklas! 

Eriolukorra aegu kasvas kätepesijate, desinfitseerijate, distantsihoidjate ja maskikandjate arv hüppeliselt. Kuigi arvud kasvavad metsikult, on praegu pilt nukker. Olen väga kehv šoppaja ja jõuan poodi piltlikult öeldes siis, kui riided seljas ära lagunevad. Nädalavahetusel oli aga üks neist harvadest poodlemiskordadest.

Nagu ikka, oli pühapäeval keset päeva ühe populaarse kaubanduskeskuse parkla ääreni täis. Keskuses sees pidasid inimesed justkui võistlust „Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju“. Eriolukorra ajal pea normiks muutunud distantsi hoidmine on vajunud unustuse hõlma. Järjekorras seistes tuleb kaasklient peaaegu kuklasse rögisema. Maskikandjaid leidub sadade inimeste seas üksikuid.