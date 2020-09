Manona Paris | Lõpetage abordist rääkides naiste süüdistamine 

Mingil määral on ju hea, et abordiküsimus on Eestis kõne all – ent paraku absurdsel moel tagurpidi asendis. Sest vaadake – lihtne bioloogia ütleb: rasestumiseks ei piisa ainult naisest. Pöörake oma sõnum meeste poolele ja te näete igatsetud abordiarvude vähenemist.

Ma olen väga selle poolt, et igaüks peab saama ise otsustada oma keha üle. Olen väga ka seda meelt, et teine ei saa panna oma partnerit milleski nii isiklikus nagu abort survestama mingit otsust vastu võtma. Ja ometigi – see toimub kogu aeg. Iga päev. Ja laiskadest ja „mugavatest“ naistest on asi kaugel. Sageli on mehed need, kes viivad naisi vägisi aborte tegema ja siis istuvad ukse taga, et naine viimasel hetkel jalga ei laseks.