Berliini haigla: Navalnõi toodi koomast välja ja ta seisund on paranemas 

Saksamaa arstide sõnul reageerib 44aastane poliitik ka temale öeldavatele sõnadele. Samas nenditi, et mürgitamise pikaajalist mõju on veel liiga vara hinnata.

Navalnõi kaotas teadvuse 20. augustil Tomskist Moskvasse sõitnud lennukis. Ta langes koomasse ning alles pärast lähedaste tungivaid nõudmisi ja abikaasa kirja president Vladimir Putinile lubati ta Saksa sõjaväearstide hoole all viia ravile Berliini Charite kliinikusse.

Sakamaa valitsus teatas möödunud kolmapäeval, et Vene opositsiooniliider Navalnõi mürgitati Novitšoki tüüpi närvimürgiga, sama ühendiga, mida kasutati Inglismaal Skripalide mürgitamiseks.

Saksa võimude pöördumises seisab, et toksikoloogiatestide tulemustes polnud mingit kahtlust: tegu on kurikuulsa närvimürgiga, mis oleks topeltspiooni Sergei Skripali ja tema tütre Julija Salisburys äärepealt hauda viinud.

Navalnõi meeskond usub, et mürgitamise taga on Venemaa president Vladimir Putin. Vene valitsus muidugi eitab süüdistusi ning riiklik uudisteagentuur TASS väidab, et Kreml pole Saksa arstidelt Novitšoki kohta midagi kuulnud.