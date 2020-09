Galeriid GALERII | „Ringvaade“ tähistab otse-eetris 2000. saadet! Reikop: ma ei oleks tavaelus kunagi joonud värsket rinnapiima Toimetas Merilyn Närep , täna, 19:03 Jaga: M

„Ringvaade“ tähistab otse-eetris 2000. saadet! Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti Televisiooni üks populaarsemaid saateid „Ringvaade“ jõuab täna eetrisse järjekorras 2000. saatega. Pidulikul puhul tuleb saade tavapärasest teisiti koos stuudiopublikuga.Esimene „Ringvaade“ läks ETV eetrisse 24. augustil 2009. aastal koos saatejuhtide Marko Reikopi ja Anu Välbaga. 2013. aasta sügisest on „Ringvaadet“ juhtinud tandem Marko Reikop ja Grete Lõbu. Grete Lõbu on veendunud, et „Ringvaade“ on kõige vaheldusrikkam saade tervel Eesti meediamaastikul. „Näiteks ei oleks ma kunagi katsetanud, kui libe on toiduõli kilel. Selle tegime siiski Anna Levandiga selgeks, kui pidime otse-eetris näitama, mismoodi on õige libedal ajal tänaval kukkuda.“Marko Reikop lisab: „Mina ei oleks tavaelus kunagi söönud heina, mulda ja täiskasvanuna värsket rinnapiima. Aga nüüd tänu saatele olen, lugematutest muudest asjadest rääkimata.“ Reikop tõstab esile ka saate meeskonda, kus pole kahte ühesuguste oskustega liiget. „Kes teine kui Christel suudaks teha tõsiseid lugusid